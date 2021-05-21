Боевики пять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

В пятницу, 21 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики пять раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Новоселовка. Оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Песков боевики совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а вблизи поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, за минувшие сутки, 20 мая, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. О потерях среди украинских военных не сообщалось.
Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику на Донбассе. Боевики стягивают танки в Донецкой области.
Добавим, что боевики мешают ОБСЕ нормально работать и создают укрепления на Донбассе. Укрепление позиций боевиков зафиксировали в районе Песков.