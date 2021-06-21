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Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Из них - четыре обстрела и один пролет беспилотника.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Неподалеку Майского российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Прицепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 21 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела получил ранение гражданский.

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ДонбассООС