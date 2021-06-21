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Бойовики п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. З них - чотири обстріли та один проліт безпілотника.

Про це повідомляє штаб ООС.

У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був пригнічений засобами РЕБ.

Втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7:00 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу отримав поранення цивільний.

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