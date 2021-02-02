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Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе, применяли гранатометы

Донбасс, Вторник 02 февраля 2021 08:12
Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе, применяли гранатометы
Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 1 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. Обо всех нарушениях со стороны боевиков сообщено представителям Миссии ОБСЕ.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе Авдеевки боевики вели огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. У населенного пункта Пищевик противник применял автоматические станковые гранатометы, а вблизи Новомихайловки - стрелковое оружие.

Также противник вел огонь возле Южного - стреляли из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - добавили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что за выходные боевики два раза пытались сбить беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе.

Также сообщалось, что за выходные СММ ОБСЕ зафиксировала 88 нарушений режима прекращения огня.

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