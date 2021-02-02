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Боевики за выходные дважды стреляли по беспилотникам СММ ОБСЕ

Вторник 02 февраля 2021 04:17
Боевики за выходные дважды стреляли по беспилотникам СММ ОБСЕ
Фото: беспилотник (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

За выходные боевики два раза пытались сбить беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе. Оба случая произошли в субботу.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 30 января, находясь в Чермалыке для осуществления анонсированного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 очередей из крупнокалиберного пулемета и 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,5 км к юго-востоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 2 км к юго-востоку от местоположения патруля Миссии, вблизи позиций вооруженных формирований.

В тот же день, находясь на южной окраине Александровки для осуществления анонсированного полета БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 одиночных выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 1–2 км к юго-западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1– 2 км к юго-западу от местоположения патруля Миссии, возле позиций Вооруженных сил Украины.

В обоих случаях команды СММ приземлили БПЛА и покинули эти районы.

Ранее украинские военные нейтрализовали беспилотник типа "Крыло", который боевики использовали для корректировки огня

РБК-Украина писало, что ОБСЕ зафиксировала почти 90 нарушений на Донбассе за выходные.

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