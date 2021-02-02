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ОБСЕ зафиксировала почти 90 нарушений на Донбассе за выходные

Вторник 02 февраля 2021 00:58
ОБСЕ зафиксировала почти 90 нарушений на Донбассе за выходные
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

С вечера 29 по вечер 31 января Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 88 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области зафиксировали 65 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Большинство таких нарушений произошло в близи Александровки и Чермалыка. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 9 таких нарушений.

Кроме того, с вечера 29 по вечер 31 января в Луганской области Миссия зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не зафиксировано.

Напомним, 1 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

РБК-Украина писало, на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил пропал украинский военнослужащий.

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