Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ в 7 населених пунктів

Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Спостерігачі Місії ОБСЄ не змогли потрапити до 7 населених пунктів

Російсько-окупаційні війська не пустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) до семи населених пунктів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За даними звіту СММ ОБСЄ, спостерігачами 7 разів було зафіксовано обмеження свободи пересування, заборона доступу та інші перешкоди у роботі Місії.

Як повідомляється, 29 грудня бойовики відмовили патрулю СММ ОБСЄ у перетині блокпосту поблизу селища Староласпа (Донецька область). Також, в тому ж районі, але поблизу Мічуріна, противник наказав патрулю спостерігачів Місії покинути межі населеного пункту. Того ж дня у пунктах пропуску на кордоні біля Сєверного та Ізвариного російські найманці знову наказали патрулю Місії залишити ці райони.

Крім того, подібні порушення фіксувалися спостерігачами Місії на дорозі поблизу Кремінця, що поблизу Донецька. Російський найманець дозволив спостерігачам перетнути блокпост лише після огляду причепа автомобіля.

Зазначається, що 30 грудня, двоє окупантів в черговий раз не дозволили патрулю Місії проїхати через блокпост, розташований поблизу населеного пункту Заїченко на північному сході від Донецька.

"Також бойовики не дозволили спостерігачам проїхати в західному напрямку до селища Пікузи і в південному - до населеного пункту Саханка на північному сході від Маріуполя. В обох випадках окупанти посилалися на так звану "безпеку СММ", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який сьогодні, 1 січня, став очільником ОБСЄ, в січні відвідає Донбас.