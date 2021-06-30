Боевики пугают карантином и создают очереди на КПВВ "Станица Луганская", - Госпогранслужба

"Согласно решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно с 8:00 до 16:00 часов. В том числе и КПВВ "Станица Луганская, который открылся вовремя", - отмечается в сообщении.

При этом, по словам пограничников, прибывающие с временно оккупированной территории жители говорят, что представители вооруженных формирований распространяют среди них информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения обязательной самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории.

"Также стало известно, что в 12:00 оккупанты искусственно сдерживали лиц, которые пытались выехать с временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

В результате на КПВВ образовалась очередь из около 400 человек. Для ее ликвидации украинская сторона привлекла дополнительные пограничные наряды. "Сейчас очередь на вход на контролируемую Украиной территорию составляет около 20 человек", - отметили в пресс-центре.