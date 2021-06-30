Бойовики лякають карантином і створюють черги на КПВВ "Станиця Луганська", - Держприкордонслужба

"Згідно з рішенням командувача об'єднаних сил, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування працюють щодня з 8:00 до 16:00 години. У тому числі і КПВВ "Станиця Луганська, який відкрився вчасно", - наголошується в повідомленні.

При цьому, за словами прикордонників, прибувають з тимчасово окупованої території жителі кажуть, що представники збройних формувань поширюють серед них інформацію про відновлення карантину і необхідності проходження обов'язкової самоізоляції на підконтрольній уряду України території.

"Також стало відомо, що о 12: 00 окупанти штучно стримували осіб, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої території і дуже повільно здійснювали пропуск зі свого боку", - підкреслили в Держприкордонслужбі.

В результаті на КПВВ утворилася черга з близько 400 осіб. Для її ліквідації українська сторона залучила додаткові прикордонні наряди. "Зараз черга на вхід на контрольовану Україною територію становить близько 20 осіб", - зазначили в прес-центрі.