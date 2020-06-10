Боевики провоцируют гуманитарную катастрофу на Донбассе, - штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе отказываются возобновить пропуск лиц через линию разграничения. Такими действиями боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу на оккупированных территориях.

Об этом заявило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В штабе подчеркнули, что жилете временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей стали заложниками российских боевиков и оккупационных администраций.

"Оккупанты не выпускают людей из неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, чем намеренно пытаются спровоцировать катастрофу гуманитарного характера", - отметили в командовании.

Как рассказали в штабе, сегодня попасть на оккупированную территорию через пункты пропуска пытались попасть более 100 граждан, но оккупационные силы не пропустили их, продержав несколько часов в "серой зоне".

Напомним, сегодня Украина возобновила пропуск лиц через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе.

Однако, оккупационные силы отказались пропускать людей, установив вблизи своих КПВВ инженерные заграждения.

Кроме того, пророссийские боевики также никого не пропускают и в направлении подконтрольной Украине территории.