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Бойовики проводять перепис населення на Донбасі

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 06:11
Бойовики проводять перепис населення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Про перепис населення жителів окупованих територій попереджали через місцеві ЗМІ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала проведення окупаційною "владою" самопроголошених республік на Донбасі перепису населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що 14 жовтня 12 осіб з непідконтрольних урядові районів Донецької області сказали спостерігачам, що взяли участь у переписі населення. У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та два чоловіки, які проводили перепис, повідомили Місії, що люди, які збирають дані для нього, пройшли навчання, і що їм видавалися буклети з інструкціями.

Поруч із іншим подібним закладом у Горлівці чотири жінки повідомили Місії, що перепис населення був добре проанонсований в ЗМІ, і що мешканці також отримували SMS-повідомлення.

Того ж дня в Голубівці (колишній Кіровськ; непідконтрольний урядові) і Лозівському (непідконтрольний урядові) двоє жителів розповіли, що особи, які проводять перепис населення, відвідали їх місце проживання та не вимагали жодних документів з метою збору даних для перепису.

Нагадаємо, на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона вимагала відвести війська з ряду населених пунктів окупованого Донбасу.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними ООН, за більш ніж п'ять років на Донбасі загинули 3339 мирних жителів.

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