Боевики не пропустили строителей к мосту в Станице Луганской, - СЦКК

Российско-оккупационные войска продолжают отказываться выполнять свои обязательства в рамках разведения сил в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации на странице в Facebook.

Как сообщили в СЦКК, в субботу, 31 августа, боевики не пропустили строителей "Укртрансмоста" к разрушенному участку моста в Станице Луганской, где произошло разведение сил.

"В связи с этими обстоятельствами представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ", - говорится в заявлении.

Кроме того, 1 сентября должны были состояться демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста и другие работы на данном участке. Однако российские наемники отказались предоставлять гарантии безопасности, ссылаясь на якобы отсутствие детального плана работ.

"Стоит отметить, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о целенаправленном не соблюдении вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в данном районе", - отметили в СЦКК.

Напомним, ранее в ОБСЕ констатировали невыполнение российско-оккупационными силами обязательств в рамках разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Боевики так и не начали процесс демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения.