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Боевики не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории

Автор: Артур Родивилов

Боевики продолжают препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе. На этот раз они не пропускали наблюдателей на блокпосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

О пересечении СММ предварительно известила, хотя и не обязана это делать.

Запрет доступа произошел в 11:03 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской.

Член вооруженных формирований не пропустил 3 сотрудников миссии на неподконтрольные правительству районы, объясняя это "отсутствием предварительного уведомления о количестве членов СММ, которые будут осуществлять пересечение".

"Из-за этого сотрудники миссии не смогли пройти на неподконтрольные правительству районы и вернулись на базу в подконтрольном правительству Северодонецке", - отмечает в отчете СММ.

Напомним, в районе поселка Степовое в Луганской области боевики глушили беспилотник наблюдателей.

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