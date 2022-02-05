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Бойовики не пропустили патруль спостерігачів ОБСЄ на окуповані території

Автор: Артур Родивилов

Бойовики продовжують перешкоджати місії ОБСЄ на Донбасі. Цього разу вони не пропускали спостерігачів на блокпосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Про перетин СММ попередньо сповістила, хоча і не зобов'язана це робити.

Заборона доступу сталася об 11:03 на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської.

Член збройних формувань не пропустив 3 співробітників місії на непідконтрольні уряду райони, пояснюючи це "відсутністю попереднього повідомлення про кількість членів СММ, які будуть здійснювати перетин".

"Через це співробітники місії не змогли пройти на непідконтрольні уряду райони і повернулися на базу в підконтрольному уряду Сєвєродонецьку", - зазначає у звіті СММ.

Нагадаємо, у районі селища Степове в Луганській області бойовики глушили безпілотник спостерігачів.

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