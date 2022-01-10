Боевики не пропустили наблюдателей через блокпост в Станице Луганской, - ОБСЕ

Патруль следовал из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через блокпост вооруженных формирований в Станице Луганской.

Член вооруженных формирований не пропустил одного из двух наблюдателей, сославшись на "отсутствие предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии".

В результате ни один из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не прошел и оба вернулись назад на базу в неподконтрольном правительству Луганске.

"О своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине", - напомнили в ОБСЕ.