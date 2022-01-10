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Бойовики не пропустили спостерігачів через блокпост у Станиці Луганській, - ОБСЄ

Автор: Наталья Скороход

Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати моніторингу ситуації на Донбасі, який здійснює Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу вони не пропустили патруль через блокпост у Станиці Луганській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ за 9 січня.

Патруль прямував з непідконтрольних уряду районів у підконтрольні через блокпост збройних формувань у Станиці Луганській.

Член збройних формувань не пропустив одного з двох спостерігачів, пославшись на "відсутність попереднього повідомлення про перетин другого члена місії".

В результаті жоден з цих спостерігачів в підконтрольні уряду райони не пройшов і обидва повернулися назад на базу в непідконтрольному уряду Луганську.

"Про свій перетин СММ попередньо повідомила і зробила це в якості тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ підкреслили, що доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування про ситуацію з безпекою на Донбасі.

"Рішенням Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачено забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні", - нагадали в ОБСЄ.

Нагадаємо, що раніше бойовики не пропускали спостерігачів в районі Старомихайлівки. Також вони глушили безпілотник ОБСЄ районі селища Степове.

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