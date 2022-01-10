Бойовики не пропустили спостерігачів через блокпост у Станиці Луганській, - ОБСЄ

Патруль прямував з непідконтрольних уряду районів у підконтрольні через блокпост збройних формувань у Станиці Луганській.

Член збройних формувань не пропустив одного з двох спостерігачів, пославшись на "відсутність попереднього повідомлення про перетин другого члена місії".

В результаті жоден з цих спостерігачів в підконтрольні уряду райони не пройшов і обидва повернулися назад на базу в непідконтрольному уряду Луганську.

"Про свій перетин СММ попередньо повідомила і зробила це в якості тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ підкреслили, що доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування про ситуацію з безпекою на Донбасі.

"Рішенням Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачено забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні", - нагадали в ОБСЄ.