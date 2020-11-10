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Бойовики не пропустили людей, які сьогодні перетнули КПВВ "Щастя"

Щастя, Вівторок 10 листопада 2020 13:09
Бойовики не пропустили людей, які сьогодні перетнули КПВВ "Щастя"
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики відмовилися пропускати людей, які після відкриття КПВВ "Щастя" намагалися потрапити на окупований Донбас. Їх не пропустили без пояснення причин.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що сьогодні всі, хто був оформлений на виїзд через КПВВ "Щастя", повернулися через відмову пропускати їх з боку представників незаконних збройних формувань. Українська сторона відправила автобус за шістьма особами, ще двоє повернулися самостійно.

"Зараз охочих вибувати на тимчасово окуповану територію в КПВВ "Щастя" немає", - йдеться в повідомленні.

Також прикордонники відзначили, що з боку окупованих районів Луганської області не прибула жодна особа.

Нагадаємо, сьогодні Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі незважаючи на те, що представники окупаційної влади відмовилися відкрити свої пункти пропуску. Українські КПВВ працюють щодня з 08:00 до 16:00.

Сьогодні також продовжилися переговори на рівні підгруп ТКГ, які, в тому числі, обговорюють питання повноцінної роботи пунктів пропуску.

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Новини України Суспільство ДонбасСчастьеКПВВ

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