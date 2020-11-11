Боевики не пропускают граждан через отдельные КПВВ

Боевики по состоянию на среду, 11 ноября, не пропускают граждан через отдельные КПВВ. Сегодня с 08:00 все контрольные пункты въезда - выезда на линии разграничения начали свою работу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В КПВВ "Золотое" - 1 человек и в КПВВ "Счастье" - 1 человек, выбывшие в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти", - говорится в сообщении.

При этом в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

"По состоянию на 10:00 сотрудники Госпогранслужбы оформили: в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 131 человека, на выход - 66 человек; в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТУ оформлено 5 граждан и 5 транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Напомним, 10 ноября на уровне Трехсторонней контактной группы достигли прогресса в вопросе разблокировки контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Конкретные условия должны обсудить сегодня.

Как писало РБК-Украина, украинская сторона открыла все КПВВ на Донбассе, однако пропуск осуществлялся только в Станице Луганской.