Боевики не пропускали ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники

На блокпосте возле Минерального недалеко от Донецка вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении н. п. Ясиноватая. Он сослался на "боевые действия" в этом районе.

Возле железнодорожной станции "Червоная Могила" в н. п. Вознесеновка (Луганская область) член вооруженных формирований не пропустил патруль на территорию станции и сказал им покинуть этот район.

Также в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований заявил патрулю, что они должны покинуть этот район, сославшись на "приказы от своих командиров".

Также в ОБСЕ отмечают несколько случаев создания помех для беспилотников, с помощью которых наблюдатели совершают мониторинг.

Дважды беспилотники ОБСЕ глушили возле Горловки, по одному разу возле Первомайска, Брянки и н. п. Новый.