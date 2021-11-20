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ОБСЕ заметила танки оккупантов в Луганской области

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 04:15
ОБСЕ заметила танки оккупантов в Луганской области Фото: боевики разместили танки в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики размещают военную технику и другое вооружение на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. На этот раз наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили танки и зенитные установки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 19 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала е 9 танков на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 6 танков неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне вблизи н. п. Круглик. Еще 3 танка боевики разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности, а именно 1 зенитную установку и 1 траншейную машину возле жилого квартала в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Эту технику заметил беспилотник ОБСЕ вблизи жилого района н. п. Новогригоровка.

Напомним, что украинская разведка сообщила об обострении на украинско-российской границе этой зимой. Накопление российской техники ожидают в январе следующего года.

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ОБСЕ Донбасс
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