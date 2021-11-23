Бойовики не пропускали ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники

Бойовики створюють нові перешкоди для Організації з безпеки та співробітництва в Європі на Донбасі. Цього разу окупанти не пропускали спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольні території та створювали перешкоди для безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 22 листопада.
На блокпості біля Мінерального неподалік Донецька озброєний член збройних формувань не пропустив патруль у напрямку н. п. Ясинувата. Він послався на "бойові дії" в цьому районі.
Біля залізничної станції "Червона Могила" у н. п. Вознесенівка (Луганська область) член озброєних формувань не пропустив патруль на територію станції та сказав їм залишити цей район.
Також у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки член збройних формувань заявив патрулю, що вони мають покинути цей район, пославшись на "накази від своїх командирів".
Також в ОБСЄ відзначають кілька випадків створення перешкод для безпілотників, за допомогою яких спостерігачі здійснюють моніторинг.
Двічі безпілотники ОБСЄ глушили біля Горлівки, по одному разу біля Первомайська, Брянки та н. п. Новий.
Нагадаємо, що бойовики розміщують танки на Донбасі. На Луганщині їх помітили спостерігачі ОБСЄ.