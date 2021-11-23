Бойовики не пропускали ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники

На блокпості біля Мінерального неподалік Донецька озброєний член збройних формувань не пропустив патруль у напрямку н. п. Ясинувата. Він послався на "бойові дії" в цьому районі.

Біля залізничної станції "Червона Могила" у н. п. Вознесенівка (Луганська область) член озброєних формувань не пропустив патруль на територію станції та сказав їм залишити цей район.

Також у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки член збройних формувань заявив патрулю, що вони мають покинути цей район, пославшись на "накази від своїх командирів".

Також в ОБСЄ відзначають кілька випадків створення перешкод для безпілотників, за допомогою яких спостерігачі здійснюють моніторинг.

Двічі безпілотники ОБСЄ глушили біля Горлівки, по одному разу біля Первомайська, Брянки та н. п. Новий.