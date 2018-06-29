Бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на Донбасі, - СЦКК

Зокрема, бойовики розміщують на окупованих територіях танки та "Гради"

Бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на території окупованого Донбасу. Про це заявляє українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) з посиланням на дані місії ОБСЄ, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил (ООС).

"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики збройних формувань Російської Федерації, порушуючи мінські домовленості продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній уряду України території", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією місії ОБСЄ, бойовики розмістили 12 РСЗВ "Град" та 5 танків в районах окупованих населених пунктів у Луганській області. Крім того, на території області спостерігачі місії ОБСЄ виявили відсутність 6 одиниць буксируваних гаубиць калібром 122 мм та 152 мм, 4 "Гради", 3 самохідні гаубиці.

Також зазначається, що порушуючи мінські домовленості бойовики продовжують обладнувати свої фортифікаційні спорудження на окупованому Донбасі. Зокрема, спостерігачі виявили обладнані бойовиками вогневі позиції, протяжністю близько 40 метрів неподалік Золотого, та аналогічні позиції протяжністю близько 250-300 метрів в районі Ясинуватої.

Крім того, повідомляється, що в районі Горлівки виявлено переміщення до лінії зіткнення більше 10 одиниць техніки (САУ, танки), а неподалік Дебальцевого - 10 одиниць техніки та важкого озброєння, зокрема "Гради" та танки; а в районах населених пунктів Комісарівка та Вергулівка - більше 10 одиниць САУ та декілька одиниць танків різної модифікації.

"Такі дії з боку ватажків окупаційної адміністрації Російської Федерації слід розцінювати, як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до її застосування по позиціям Збройних сил України, та по мирному населенню Донбасу у порушення мінських домовленостей", - зазначають у СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 28 червня 2018 року, загинули 4 українських військових, ще 2 отримали поранення.

