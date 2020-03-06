Боевики продолжают распространять фейки с целью дискредитации ВСУ, - штаб

Российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию на Донбассе с целью дискредитации подразделений Объединенных сил и обвинения украинских защитников в срыве минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Сообщается, что в информационно-пропагандистских СМИ, которые в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейкову информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств № 3 в районе Богдановка-Петровское, занятие нашими защитниками новых рубежей и обустройства позиций.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и придерживаются режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе распространяют фейковую информацию относительно возможной активизации боевых действий. Это необходимо для убеждения комиссии с РФ в необходимости выделения дополнительных средств.

Напомним, на Донбассе в пятницу, 6 марта, боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.