Боевики продолжают применять дистанционное минирование, гибнут гражданские, - штаб ООС

С начала этого года зафиксировано уже шесть случаев применения российскими наемниками дистанционного минирования противопехотными минами ПОМ-2 на Донбассе. В результате одного из случаев в Луганской области погиб гражданский.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Местный житель 1947 года рождения погиб 23 февраля в Хуторе Вольный.
Также факты дистанционного минирования были зафиксированы 7 февраля и 8 марта в населенном пункте Луганское, 24 февраля в населенном пункте Водяное, а случаи, которые произошли 12 и 13 апреля в районах населенных пунктов Зайцевое и Майорск, вообще имели признаки комплексного нападения с применением различных видов оружия.
"Около 5:00 БПЛА противника сбросил три гранатометных выстрела ВОГ-25 калибра 40 мм на позицию ВС Украины вблизи населенного пункта Майорск с одновременным дистанционным минированием гражданской инфраструктуры КПВВ "Майорск" с помощью пяти противопехотных мин ПОМ-2, подвергая опасности очередную смену Государственной пограничной службы Украины и местное население", - сообщили в ООС
Об этих нарушениях со стороны пророссийских боевиков украинская сторона СЦКК проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Напомним, сегодня боевики сбросили гранаты на украинские позиции на Донбассе, вследствие чего один военный погиб, еще двое ранены.
РБК-Украина писало, что на Донбассе двое боевиков подорвались на собственном минном пол.