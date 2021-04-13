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Бойовики продовжують застосовувати дистанційне мінування, гинуть цивільні, - штаб ООС

Автор: РБК-Україна

З початку цього року зафіксовано вже шість випадків застосування російськими найманцями дистанційного мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 на Донбасі. Унаслідок одного із випадків в Луганській області загинув цивільний.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Місцевий житель 1947 року народження загинув 23 лютого в хуторі Вільний.

Також факти дистанційного мінування були зафіксовані 7 лютого та 8 березня в населеному пункті Луганське, 24 лютого в населеному пункті Водяне, а випадки, що сталися 12 та 13 квітня в районах населених пунктів Зайцеве та Майорськ, взагалі мали ознаки комплексного нападу із застосуванням різних видів зброї.

"Близько 5:00 БПЛА противника скинув три гранатометних постріли ВОГ-25 калібру 40 мм на позицію ЗС України поблизу населеного пункту Майорськ з одночасним дистанційним мінуванням цивільної інфраструктури КПВВ "Майорськ" за допомогою п'яти протипіхотних мін ПОМ-2, наражаючи на небезпеку чергову зміну Державної прикордонної служби України та місцеве населення", - повідомили в ООС.

Про ці порушення з боку проросійських бойовиків українська сторона СЦКК поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні бойовики скинули гранати на українські позиції на Донбасі, унаслідок чого один військовий загинув, ще двоє поранені.

РБК-Україна писало, що на Донбасі двоє бойовиків підірвалися на власному мінному полі.

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