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Бойовики продовжують обстрілювати сили ООС із забороненої мінськими угодами зброї, - штаб

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 07:58
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Під час бойових дій за минулу добу втрат серед українських військових немає

Бойовики продовжують обстрілювати позиції операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі із забороненої мінськими угодами зброї. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Так, за минулу добу, 22 червня 2018 року, бойовики 27 разів обстрілювали сили ООС, зокрема 8 разів бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. 

Бойовики минулої доби обстрілювали українські позиції в районах Новотошківського, Верхньоторецького, Авдіївки, Луганського, Зайцевого, Лебединського.

"На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Гнутово активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру. Під час бойових дій за минулу добу втрат серед наших військ немає", - йдеться у повідомленні.

 

Ранкове зведення на 7:00 23 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 23 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення ООС на Донбасі протягом дня, 22 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. 

У районі ООС бойовики за добу 5 разів використали безпілотними для розвідки, - штаб На Донбасі з початку року постраждали 111 цивільних, - Хуг
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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