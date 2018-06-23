Бойовики продовжують обстрілювати сили ООС із забороненої мінськими угодами зброї, - штаб

Під час бойових дій за минулу добу втрат серед українських військових немає

Бойовики продовжують обстрілювати позиції операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі із забороненої мінськими угодами зброї. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Так, за минулу добу, 22 червня 2018 року, бойовики 27 разів обстрілювали сили ООС, зокрема 8 разів бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Бойовики минулої доби обстрілювали українські позиції в районах Новотошківського, Верхньоторецького, Авдіївки, Луганського, Зайцевого, Лебединського.

"На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Гнутово активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру. Під час бойових дій за минулу добу втрат серед наших військ немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення ООС на Донбасі протягом дня, 22 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових.