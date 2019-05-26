Боевики продолжают обстреливать позиции ООС на Донбассе

От начала суток, 26 мая 2019, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, боевики из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово. Обстрел велся со стороны оккупированного Вернешироковского.

"С начала текущих суток боевых потерь в рядах украинский войск нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 26 мая 2019

Напомним, по данным украинской стороны СЦКК в пятницу, 24 мая, боевики с гранатометов обстреляли жилые дома в населенном пункте Верхнеторецкое. Наблюдатели зафиксировали повреждения дома от разрыва гранаты. В одном из домов повредило крышу. В результате обстрела никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что минувшие сутки, 25 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли без потерь со стороны украинских военных. Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них один раз - из запрещенного вооружения.