Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі

Від початку доби, 26 травня 2019, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, бойовики зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове. Обстріл вівся з боку окупованого Верньошироківського.

"Від початку поточної доби бойових втрат у лавах український військ немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 26 травня 2019

Нагадаємо, за даними української сторони СЦКК у п'ятницю, 24 травня, бойовики з гранатометів обстріляли житлові будинки в населеному пункті Верхньоторецьке. Спостерігачі зафіксували пошкодження будинку від розриву гранати. В одному з будинків пошкодило дах. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що минула доба, 25 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минула без втрат з боку українських військових. Бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, з них один раз - з забороненого озброєння.