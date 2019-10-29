Боевики продолжают нарушать перемирие на участке разведения сил

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков в Золотом-4. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера осуществили пять обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4).

В ООС отметили, что несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств №2 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Также отмечается, что украинская сторона приняла все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений в Золотом.

Напомним, боевики на Донбассе 28 октября 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.