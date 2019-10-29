Бойовики продовжують порушувати перемир'я на ділянці розведення сил

Українська сторона спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі повідомила про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків в Золотому-4. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора здійснили п'ять обстрілів з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).

В ООС відзначили, що незважаючи на готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язання.

Також наголошується, що українська сторона вжила всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів в Золотому.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 28 жовтня 16 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.