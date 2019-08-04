Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, ранен военный

За сутки совершили восемь обстрелов
На Донбассе в течение суток 3 августа боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что позиции украинских подразделений обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Верхньоторецкого и Широкиного.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате ранен один военный.
РБК-Украина писало, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" возобновил работу после пожара и взрывоопасной ситуации.