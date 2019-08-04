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Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, ранен военный

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 07:31
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, ранен военный
Иллюстративное фото (ООС)

За сутки совершили восемь обстрелов

На Донбассе в течение суток 3 августа боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что позиции украинских подразделений обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций:

  • вблизи Марьинки из стрелкового оружия;
  • рядом с Павлополем - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

  • неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Майорськ - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
  • окрестности Южного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганського - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
  • рядом с Майским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новгородского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Верхньоторецкого и Широкиного.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате ранен один военный.

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