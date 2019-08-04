Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, ранен военный

Иллюстративное фото (ООС)

За сутки совершили восемь обстрелов

На Донбассе в течение суток 3 августа боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что позиции украинских подразделений обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций:

вблизи Марьинки из стрелкового оружия;

рядом с Павлополем - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Майорськ - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

окрестности Южного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганського - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Майским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Верхньоторецкого и Широкиного.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате ранен один военный.

РБК-Украина писало, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" возобновил работу после пожара и взрывоопасной ситуации.