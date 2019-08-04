Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі, поранений військовий

Ілюстративне фото (ООС)

За добу здійснили вісім обстрілів

На Донбасі протягом доби 3 серпня бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, унаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що позиції українських підрозділів обстрілювали із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій:

поблизу Мар'їнки зі стрілецької зброї;

поряд Павлополя - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Майорськ - з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

околиці Південного - з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського - з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

поряд Травневого - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новгородського - з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил - поблизу Верхньоторецького та Широкиного.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, у результаті поранено одного військового.

РБК-Україна писало, що контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутово" відновив роботу після пожежі та вибухонебезпечної ситуації.