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Интервью

Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие"

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 18:54
Фото: боевик (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: боевик (vk.com/sdd_sevastopol)

Ни один украинский военный не погиб

На Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) с 8:00 до 18:00 2 июля. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 25 раз нарушили "хлебное перемирие".

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Теги публикации: боевики, оккупация, перемирие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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