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Бойовики продовжують порушувати "хлібне перемир'я"

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 18:54
Фото: бойовик (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: бойовик (vk.com/sdd_sevastopol)

Жоден український військовий не загинув

На Донбасі бойовики 8 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) з 8:00 до 18:00 2 липня. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під провокаційним вогнем перебували наші позиції у районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Луганське, Гнутове, Широкине та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 25 разів порушили "хлібне перемир'я".

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Теги публікації: бойовики, оккупация, перемирие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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