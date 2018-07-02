Бойовики продовжують порушувати "хлібне перемир'я"

Жоден український військовий не загинув
На Донбасі бойовики 8 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) з 8:00 до 18:00 2 липня. Про це повідомляє прес-центр ООС.
"Російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під провокаційним вогнем перебували наші позиції у районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Луганське, Гнутове, Широкине та Водяне", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 25 разів порушили "хлібне перемир'я".