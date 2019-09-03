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В ООС заявили об усилении обстрелов на Донбассе

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 12:06
В ООС заявили об усилении обстрелов на Донбассе
Иллюстративное фото (ООС)

Обстрелы усилились вблизи Вольного и Троицка

Боевики Российской федерации и их наемники усилили обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Согласно сообщению, усилились обстрелы вблизи населенных пунктов Вольного и Троицка. Боевики вели огонь по позициям украинских военных с минометов 82-го калибра.

"Вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 2 сентября в период с 20:40 до 21:25 боевики 10 раз выстрелили из минометов вблизи Вольного. В районе Троицка противник совершил 5 обстрелов с минометов 3сентября в период с 5:30 до 5:50.

Напомним, за прошедшие сутки 2 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Также ране РБК-Украина сообщало, что в понедельник 2 сентября в Берлине прошла встреча советников "нормандской четверки". По результатам встречи были определены приоритетные задачи для проведения саммита в нормандском формате. Среди них - разведение сторон в районе Станице Луганской.


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