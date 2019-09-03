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РФ направила на Донбас додаткові підрозділи спецпризначення, - розвідка

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 15:23
РФ направила на Донбас додаткові підрозділи спецпризначення, - розвідка
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

На Донбас прибули додаткові диверсійні групи спеціального призначення ЗС РФ

На Донбасі бойовики активізували обстріли позицій Об'єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції додаткових диверсійних та снайперських груп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.

"При цьому, противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів із Росії", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Головного управління розвідки, командування російських окупаційних військ з 1 вересня збільшило інтенсивність заходів з провокування загострення обстановки на лінії зіткнення.

Зокрема, активізовано диверсійно-розвідувальну діяльність та снайперські обстріли позицій Об’єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ додаткових диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар.

Нагадаємо, на Донбасі від початку доби 3 вересня у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці вже 4 рази здійснили збройні провокації, у результаті чого один військовослужбовець поранений.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу 2 вересня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовослужбовець В ООС заявили про посилення обстрілів на Донбасі
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