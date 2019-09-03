На Донбассе в результате обстрела ранен военнослужащий

Иллюстративное фото (ООС)

От начала суток 3 сентября боевики уже 4 раза осуществили вооруженные провокации по позициям ООС

На Донбассе от начала суток 3 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже 4 раза осуществили вооруженные провокации, в результате чего один военнослужащий ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

С 05.30 утра по направлению от оккупированного пгт Калиново боевики выпустили 5 мин калибра 82 мм и вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским военным села Троицкое.

С 07.45 противник начал обстрел из стрелкового оружия с направления от пгт Донецкий по защитникам Крымского.

По имеющейся информации, в результате обстрелов с начала этого дня получил ранения один военнослужащий. Воина доставили до военного госпиталя. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, за минувшие сутки 2 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник 2 сентября в Берлине прошла встреча советников "нормандской четверки". По результатам встречи были определены приоритетные задачи для проведения саммита в нормандском формате. Среди них - разведение сторон в районе Станицы Луганской.