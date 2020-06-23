Боевики продолжают минирование территорий вблизи Петровского

Фото: минное поле (facebook.com/SLAVA.MAVRICHEV)

Всего боевики разместили около 120 противотанковых мин

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают проводить минирование территорий вблизи участка разведения "Петровское", несмотря на минские соглашения. Кроме этого наблюдатели Миссии ОБСЕ зафиксировали размещение вооружения с нарушением линии отвода со стороны боевиков.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В пределах участка разведения №3 "Петровское" на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил 60 противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами данного участка в поле", - сообщили в ООС.

Также по информации украинской стороны общего центра по контролю и координации (СЦКК), боевики разместили вооружение с нарушением линии отвода вблизи поселков Минусинск, Победное и Мирное в Луганской области. В частности были размещены:

23 буксируемых гаубицы Д-30 "Жаба" (122 мм);

30 самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" (152 мм и 122 мм);

14 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (122 мм);

12 буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" (100 мм);

16 буксируемых гаубиц Д-20 и 2А65 "МстаБ" (152 мм);

14 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса";

7 минометов 2Б11 "Сани" (120 мм);

31 Т-64 и Т-72.

Также были выявлены как минимум 40 боевых машин пехоты.

Напомним, в период с 1 по 14 июня Миссия ОБСЕ впервые выявила более 870 противотанковых мин на оккупированной территории, большинство из которых были расположены вблизи населенных пунктов.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе двое украинских военных подорвались на мине вблизи Новотошковского.

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Автор: Игорь Литвиненко