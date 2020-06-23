Бойовики продовжують мінування територій поблизу Петрівського

Фото: мінне поле (facebook.com/SLAVA.MAVRICHEV)

Всього бойовики розмістили близько 120 протитанкових мін

Збройні формування Російської Федерації продовжують проводити мінування територій поблизу ділянки розведення "Петрівське", незважаючи на мінські угоди. Крім цього, спостерігачі Місії ОБСЄ зафіксували розміщення озброєння з порушенням лінії відводу з боку бойовиків.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

"В межах ділянки розведення №3 "Петрівське" на непідконтрольною уряду України на території БПЛА СММ виявив 60 протитанкових хв. Таку ж кількість протитанкових мін ТМ-62) виявив і за межами цієї ділянки в полі", - повідомили в ООС.

Також за інформацією української сторони спільного центру з контролю і координації (СЦКК), бойовики розмістили озброєння з порушенням лінії відводу поблизу селищ Мінусинськ, Переможне і Мирне у Луганській області. Зокрема були розміщені:

23 буксируються гаубиці Д-30 "Жаба" (122 мм);

30 самохідних гаубиць 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" (152 мм та 122 мм);

14 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" (122 мм);

12 буксируються протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" (100 мм);

16 буксируються гаубиць Д-20 і 2А65 "МстаБ" (152 мм);

14 зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" і 9К33 "Оса";

7 мінометів 2Б11 "Сани" (120 мм);

31 Т-64 і Т-72.

Також були виявлені як мінімум 40 бойових машин піхоти.

Нагадаємо, у період з 1 по 14 червня Місія ОБСЄ вперше виявила понад 870 протитанкових хв на окупованій території, більшість з яких були розташовані поблизу населених пунктів.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня двоє українських військових підірвалися на міні поблизу Новотошковского.

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Автор: Игорь Литвиненко