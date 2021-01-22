Боевики продолжают блокировать пункты пропуска на Донбассе

Боевики продолжают блокировать дорожные коридоры напротив пяти контрольных пунктов въезда - выезда. А именно - "Счастье, "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

При этом отмечается, что другие пункты пропуска работаю с 08:00 до 16:00. Ежедневно пропускные операции осуществляет КПВВ "Станица Луганская".

В течение недели пограничники оформили на временно оккупированную территорию Украины 2033 лица, на контролируемую территорию - 2161 человека.

Другой КПВВ "Новотроицкое" работает только дважды в неделю: в понедельник и пятницу. Через пункт пропуска 119 граждан проехали в сторону временно оккупированного Донецка, а 92 человека - на контролируемую территорию.

Напомним, на встрече с новой главой ОБСЕ президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что российская сторона тормозит урегулирование на Донбассе. По его словам, Киев выполнил все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Он также подчеркнул, что из-за пандемии на Донбассе постоянно работает только один пункт пропуска, а остальные не работают из-за оккупантов. Это касается и новых дорожных коридоров в Счастье и Золотом.