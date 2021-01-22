Бойовики продовжують блокувати пункти пропуску на Донбасі

Бойовики продовжують блокувати дорожні коридори навпаки п'яти контрольних пунктів в'їзду - виїзду. А саме - "Щастя, "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

При цьому наголошується, що інші пункти пропуску працюю з 08:00 до 16:00. Щодня пропускні операції здійснює КПВВ "Станиця Луганська".

Протягом тижня прикордонники оформили на тимчасово окуповану територію України 2033 особи, на контрольовану територію - 2161 людини.

Інший КПВВ "Новотроїцьке" працює тільки двічі на тиждень: у понеділок та п'ятницю. Через пункт пропуску 119 громадян проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, а 92 людини - на контрольовану територію.

Нагадаємо, на зустрічі з новим головою ОБСЄ президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що російська сторона гальмує врегулювання на Донбасі. За його словами, Київ виконав усі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

Він також підкреслив, що з-за пандемії на Донбасі постійно працює тільки один пункт пропуску, а інші не працюють із-за окупантів. Це стосується і нових дорожніх коридорів в Щасті і Золотом.