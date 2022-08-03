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Боевики принудительно "эвакуируют" жителей Харьковской области в Россию: открыто дело

Фото: боевики принудительно "эвакуируют" жителей Харьковской области в Россию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Боевики так называемой "Луганской народной республики" принудительно вывозят жителей Казачьей Лопани Харьковской области в палаточные лагеря Белгородской области России. Прокуратура уже начала расследование насильственной эвакуации людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Указано, что прокуратура внесла сведения в ЕРДР, основываясь на информации СМИ. Сообщается, что военные так называемой "ЛНР" принудительно вывозят людей в РФ, манипулируя и запугивая их якобы обстрелами со стороны украинской армии.

Дергачевская окружная прокуратуры начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса). В дальнейшем материалы будут переданы в управление СБУ в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 1 августа россияне расстреляли автобус с беженцами из Херсонской области. Три человека погибли.

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ХарьковЛНРРоссийская Федерация