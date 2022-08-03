Бойовики примусово "евакуюють" мешканців Харківської області до Росії: відкрито справу

Бойовики так званої "Луганської народної республіки" примусово вивозять жителів Козачої Лопані Харківської області до палаточних таборів Бєлгородської області Росії. Прокуратура вже почала розслідування насильницької "евакуації" людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Зазначено, що прокуратура внесла відомості до ЄРДР, ґрунтуючись на інформації ЗМІ. Повідомляється, що військові так званої "ЛНР" примусово вивозять людей до РФ, маніпулюючи та залякуючи їх начебто обстрілами з боку української армії.

Дергачівська окружна прокуратури розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). У подальшому матеріали будуть передані до управління СБУ в Харківській області.