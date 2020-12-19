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Боевики применили минометы возле Водяного

Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских военных из минометов 120-го калибра. На этом направлении враг во второй раз за несколько недель прибег к дистанционного минирования украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Противник также трижды нарушил режим прекращения огня неподалеку Авдеевки. Для провокации сил ООС сперва применил ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 84 нарушения на Донбассе за сутки 17 декабря.

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