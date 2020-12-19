Бойовики застосували міномети біля Водяного

Протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, поблизу Водяного на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік позицій українських військових з мінометів 120-го калібру. На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1.

Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Для провокації сил ООС спершу застосував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 84 порушення на Донбасі за добу 17 грудня.