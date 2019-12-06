Боевики применили минометы на Донецком направлении

Российско-оккупационные войска применили запрещенные минскими договоренностями минометы в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

По данным министерства, по состоянию на 12:30 российские незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Ночью боевики из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки. В целом по позициям ООС выпустили 23 мины.

Утром вражеская активность была зафиксирована вблизи Николаевки, где оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также в районе Павлополя, там после 10 утра били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток потерь среди подразделений Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 6 декабря 2019 года (mil.gov.ua)

Напомним, за прошлые сутки, 5 декабря, незаконные вооруженные формирования РФ 7 раз открывали огонь по позициям ООС, вопреки режиму прекращения огня. Наемники применяли запрещенные минометы 82-го калибра. Под обстрелы попали украинские военные вблизи Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Новолуганского и Зайцево.