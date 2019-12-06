Бойовики застосували міномети на Донецькому напрямку

Російсько-окупаційні війська застосували заборонені мінськими домовленостями міномети в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у п'ятницю, 6 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

За даними міністерства, станом на 12:30 російські незаконні збройні формування вже 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Вночі бойовики з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки. Загалом по позиціям ООС випустили 23 міни.

Зранку ворожа активність була зафіксована поблизу Миколаївки, де окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також в районі Павлополя, там після 10-ї ранку били з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби втрат серед підрозділів Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів немає.

Ситуація на Донбасі станом на 6 грудня 2019 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, минулої доби, 5 грудня, незаконні збройні формування РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціям ООС, всупереч режиму припинення вогню. Найманці застосовували заборонені міномети 82-го калібру. Під обстріли потрапили українські військові поблизу Широкиного, Лебединського, Кримського, Луганського, Травневого, Новолуганського та Зайцевого.