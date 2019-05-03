Боевики применили минометы на Донбассе, есть раненые

С начала суток, 3 мая 2019, российские оккупационные войска 12 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 в зоне ООС зафиксированы 12 вражеских обстрелов. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов, вооружения боевой машины пехоты (БМП) и стрелкового оружия были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Пещевик, Новотроицкое, Березовое, Марьинка, Авдеевка и Повлополь.

"По предварительной информации, в течение текущих суток двух военнослужащих Объединенных сил были ранены. Потери противника в результате ответного огня со стороны наших воинов уточняются", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 3 мая 2019

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 15 вражеских обстрелов. В результате обстрелов, трое украинских военных получили ранения. Также, вчера подразделения ООС ранили 9 российских наемников.