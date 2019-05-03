Бойовики застосували міномети на Донбасі, є поранені

Від початку доби, 3 травня 2019, російські окупаційні війська 12 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 в зоні ООС зафіксовано 12 ворожих обстріли. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів, озброєння бойової машини піхоти (БМП) та стрілецької зброї були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Піщевик, Новотроїцьке, Березове, Мар'їнка, Авдіївка та Повлополь.

"За попередньою інформацією, протягом поточної доби двох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. Втрати противника в результаті вогню у відповідь з боку наших воїнів уточнюються", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 3 травня 2019

Нагадаємо, що минулої доби, 2 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 15 ворожих обстрілів. В результаті обстрілів, троє українських військових отримали поранення. Також, вчора підрозділи ООС поранили 9 російських найманців.