Боевики применили минометы на Донбассе

С начала суток, 4 августа 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксированы 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 российские наемники уже четыре раза обстреляли позиции украинских военных вдоль линии разграничения. При этом противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, боевики применили минометы 82-го калибра вблизи Верхнеторецкого. Обстрел начался сразу после полуночи и велся со стороны оккупированной Пантелеймоновки.

Кроме того, ночью также произошли обстрелы позиций подразделений Объединенных сил в районе Широкино и Песков. Там враг применял стрелковое оружие.

Потерь с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, ранее у украинской стороны Совместного центра по контролю и координации сообщили, что в настоящее время невозможно начать процесс восстановления моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупационных сил. Саперы не могут приступить к разминированию территории.